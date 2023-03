Angarano: “Ottenuto finanziamento di 7.500.000 euro per nuovo mercato ortofrutticolo”

Il Comune di Bisceglie ha ricevuto un finanziamento PNRR di 7.500.000 euro per l’ammodernamento e la digitalizzazione del mercato ortofrutticolo in via Padre Kolbe, volto alla creazione di un hub di valorizzazione della filiera dei prodotti tipici del territorio quale volano per la crescita e valorizzazione delle aziende e dei prodotti locali.

La struttura esistente necessita di diversi interventi di ammodernamento ed efficientamento energetico, unitamente ad allestimenti moderni ed in linea con gli standard di settore. Il progetto, finanziato in virtù della candidatura formulata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Bisceglie, prevede la realizzazione di 5 box per commercianti dotati di celle frigo e vendita, la realizzazione di un impianto fotovoltaico in copertura, la demolizione e ricostruzione di un immobile esistente da sviluppare su 3 livelli (con il primo seminterrato da destinare a deposito anche del fresco, il piano rialzato a lavorazioni e confezionamento dei prodotti, il terzo ad uffici di servizio dell’intero mercato), le sistemazioni esterne e la fornitura di macchinari ed attrezzature per la digitalizzazione del mercato.

Su quest’ultimo fronte, il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma informatica integrata a supporto delle attività del mercato ortofrutticolo (tracciabilità delle produzioni, organizzazione e gestione delle informazioni, rilevazione e il controllo delle merci, degli ingressi, delle giacenze, del grado di conservazione dei prodotti presenti nei diversi magazzini, consentendo anche la possibilità di offerta integrata e di programmazione quantitativa e temporale delle produzioni).

“Continua copiosa la pioggia di finanziamenti che stiamo ottenendo, l’ennesima dimostrazione della capacità amministrativa e della visione della nostra amministrazione”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Con questo ulteriore maxi-finanziamento potremo dotare Bisceglie di un nuovo, moderno e funzionale mercato agroalimentare. Colmiamo così un’altra lacuna storica di Bisceglie e diamo, ancora una volta, risposte serie e concrete ai bisogni di questa Città, dimostrando attenzione al settore agricolo, dalla produzione alla commercializzazione, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare sempre più i frutti della nostra terra, le nostre eccellenze e il duro lavoro di agricoltori e produttori. Con l’area mercatale in via San Martino che funziona a gonfie vele, il finanziamento già ottenuto per la riqualificazione del mercato ittico all’ingrosso e il nuovo mercato ortofrutticolo Bisceglie diventerà una delle Città più attrezzate e all’avanguardia sul fronte del commercio a 360°. Un supporto a quelli che da sempre sono settori trainanti della nostra economia, la base solida su cui da secoli sono fondate migliaia di famiglie biscegliesi”.