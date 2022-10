Angarano: “Nuove case popolari via Crosta, a lavoro per casa a famiglie in difficoltà” / VIDEO

“Ieri mattina ho effettuato un sopralluogo sul cantiere per la costruzione di nuove case popolari di via Crosta. Venti nuovi alloggi che saranno assegnati scorrendo la graduatoria approvata dalla nostra amministrazione”. Lo rende noto il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano. “In pochi anni, malgrado la pandemia – prosegue – abbiamo sbloccato tante procedure burocratico-amministrative che erano arenate: il Pirp e il Pruacs, le graduatorie per alloggi di edilizia residenziale pubblica e a canone sostenibile. Tutto questo, dopo anni di stallo, ci ha consentito di costruire nuovi alloggi e di poterli assegnare con principi equi e in totale trasparenza”. “Un altro impegno mantenuto, con capacità amministrativa e di programmazione. Continueremo a lavorare – conclude il Primo cittadino – per sostenere il diritto alla casa di famiglie in difficoltà”.