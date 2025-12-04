Angarano: “Lavoriamo a pieno regime per cercare di attenuare disagi causati da pioggia torrenziale”

«Stiamo lavorando a pieno regime per cercare di attenuare i disagi causati dalla pioggia torrenziale che si sta abbattendo incessantemente sulla nostra Città dalle prime ore di questa mattina». Questa le parole del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano a margine degli enormi disagi creati questa mattina in città dal maltempo.

«I dipendenti dell’Ufficio Tecnico, gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco – continua – sono impegnati su molteplici fronti dove si stanno verificando criticità. La Protezione Civile, su nostra richiesta, ha messo a disposizione due idrovore che stiamo veicolando sul territorio, in corrispondenza di allagamenti. Ne stiamo chiedendo altre».

«Continuiamo a seguire attentamente l’evolversi della situazione e gestiamo l’emergenza con tutte le risorse a nostra disposizione, partendo ovviamente dai luoghi sensibili – conclude il primo cittadino – come le strade di accesso alle scuole. Siamo al vostro fianco».