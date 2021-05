Angarano: “In corso pulizia litoranea. Ognuno faccia la propria parte. Preserviamo la città” / FOTO

“Anche quest’anno, come avvenuto nei precedenti, non si aspetta più l’ultimo momento. È già in corso, infatti, la pulizia approfondita di tutta la litoranea, partendo da levante per arrivare a ponente, per igienizzare tutto: marciapiedi, rampe di accesso alle spiagge, muretti, cestini gettacarte che abbiamo installato lungo l’intera costa, anche a breve distanza tra di loro, e che da domani saranno svuotati con maggiore frequenza”, è quanto riporta sulla sua pagina Facebook il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Le operazioni di disinfezione della costa saranno effettuate con costanza in tutta la stagione estiva. È già in corso, inoltre, la pulizia delle spiagge, che da giugno sarà giornaliera. Stiamo inoltre collocando i cestini su tutte le spiagge“, aggiunge Angarano, “Stiamo facendo la nostra parte ma abbiamo bisogno della collaborazione di tutti. Qualche mattina fa, prima di andare a Palazzo di Città, passando sul torrione Sant’Angelo ho visto due bottiglie di birra abbandonate, a pochissimi passi da un cestino, evidente segno di menefreghismo totale verso la nostra Città. Con amarezza, le ho riposte nel cestino, per eliminare quello sfregio che deturpava uno dei punti più suggestivi di Bisceglie”.

“È evidente che così non possa andar bene perché non si manca di rispetto al sindaco o all’amministrazione, si manca di rispetto alla nostra Città, che invece dovremmo amare e rispettare”, sottolinea il primo cittadino, “Ci aspetta un’estate che può rappresentare la nostra ripresa dopo un anno difficilissimo anche grazie alla bandiera blu. Una grande opportunità che dobbiamo saper valorizzare insieme. Un punto di partenza per fare sempre meglio. Impegniamoci a preservare Bisceglie, la nostra casa, con educazione e senso civico“.