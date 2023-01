Angarano e Silvestris annunciano data delle primarie di coalizione: ecco quando si svolgeranno

Le primarie di coalizione tra Angelantonio Angarano e Sergio Silvestris si svolgeranno il prossimo 12 marzo e saranno aperte alla città. Questo è quanto hanno annunciato i due candidati in una conferenza stampa svoltasi oggi pomeriggio.

Si mette quindi in moto la macchina organizzativa che garantirà la trasparenza e il corretto svolgimento delle operazioni di voto. Sarà infatti nominato per l’occasione un comitato dei garanti, di cui presto saranno rivelati i nomi dei componenti, che si occuperà anche di redigere un codice etico da far sottoscrivere a chi si recherà a votare per le primarie di colazione e di mettere in atto tutte le possibili precauzioni per evitare l’inquinamento delle stesse.

“Una festa, un momento di unione e non una sfida da uscire vincenti o sconfitti”, ha sottolineato il sindaco Angarano. “Le primarie devono essere una celebrazione di un progetto comune che va avanti per continuare ad essere il volano dello sviluppo di questa città anche nei prossimi anni”.

Sulla stessa linea anche Sergio Silvestris: “Tutti i cittadini che credono in questo progetto sono invitati a votare alle primarie, non per scegliere un vincitore e un vinto, ma per scegliere il prossimo sindaco di Bisceglie. Le primarie servono a questo, per rinforzare e allargare una coalizione che ha vinto cinque anni fa e che si prepara a tornare ad amministrare”.