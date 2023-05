Angarano: “Differenza tra noi e chi semina tempesta, travisa la realtà, sbraita e offende”

“Bisceglie è una città bella e generosa. E nei prossimi cinque anni metteremo in campo tanti progetti, molti dei quali già finanziati, per renderla ancora più bella, accogliente e turistica”. Così Angelantonio Angarano, domenica 21 maggio in Piazza Vittorio Emanuele.

Sul palco Angarano ha ringraziato i cittadini biscegliesi, che hanno raccolto prontamente l’invito a contribuire ad una raccolta fondi per le persone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna, e l’OER, partita alla volta di Faenza.

“È questa la vera Bisceglie. Una Bisceglie operosa e onesta che è sempre in prima linea per aiutare gli altri. Siamo in costante contatto con alcuni cittadini biscegliesi residenti a Faenza da anni: per loro abbiamo organizzato una raccolta fondi e sono già partiti i primi aiuti come stivali, indumenti impermeabili e tira acqua”.

“La doppia bandiera blu ottenuta per il terzo anno consecutivo, le nuove spiagge in ciottoli, gli eventi culturali non solo durante l’estate ma tutto l’anno, la litoranea rinnovata, le piste ciclabili, i lavori in tutta la città, da Santa Caterina a San Pietro, dal centro storico alla zona 167. Bisceglie sta cambiando letteralmente volto e noi siamo orgogliosi di lavorare ogni giorno per il bene della Città. Una Città che è tornata alla ribalta sulle televisioni nazionali e su giornali e riviste come il National Geographic. C’è una grande differenza tra noi e chi semina tempesta, travisa la realtà, sbraita e offende. È tra questo che i biscegliesi dovranno decidere il 28 e 29 maggio”.