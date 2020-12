Angarano: “Continuiamo ad abbellire e rendere confortevoli le nostre scuole” / FOTO

Con un post sulla pagina ufficiale Facebook il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha comunicato che “Proseguono i lavori nelle nostre scuole sia in funzione dell’emergenza Covid sia per migliorare, abbellire e rendere più confortevoli i nostri istituti scolastici“.

“Questo serve a garantire maggiore distanziamento e sicurezza ai nostri studenti insieme ad ambienti più accoglienti e infrastrutture migliori. Giungono così via via al termine interventi in tutti gli edifici scolastici comunali per creare nuovi spazi e separare percorsi di entrata e uscita per evitare assembramenti, dotare gli istituti scolastici di connessione ad internet stabili, riqualificare i bagni, migliorare le aule, interventi di efficientamento energetico e impermeabilizzazione“, sottolinea il primo cittadino.

“Alla ‘Sergio Cosmai’ di via Carrara Reddito, come era stato richiesto anche da tanti genitori, sono stati realizzati i vialetti esterni per consentire un più immediato accesso alle aule evitando il passaggio dall’ingresso principale e riducendo il rischio di assembramenti, anche all’uscita da scuola”, aggiunge il sindaco, “E per abbellire gli spazi esterni abbiamo piantato sei magnifici alberi di ulivo, espressione del nostro paesaggio e della nostra agricoltura. Continua quindi la ‘rivoluzione verde’ nella nostra Città, continuiamo a piantare nuovi alberi, anche nelle scuole, proprio per trasmettere ai nostri studenti, sin dalla tenera età, i valori del rispetto dell’ambiente e della natura. Bisceglie è sempre più Città green“, conclude Angarano.