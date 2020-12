Angarano: “Continua rivoluzione verde, da giugno piantate 360 palme in tutta la città” / FOTO

“Continua la rivoluzione verde che sta rendendo più bella Bisceglie, sia in centro che in periferia”. Sono le prima parole del Sindaco Angelantonio Angarano in materia di verde pubblico e dei lavori che stanno procedendo.

“Dopo Conca dei Monaci, largo Castello, piazza Vittorio Emanuele, via Pio X, piazza Regina Margherita e via Sant’Andrea, abbiamo piantato nuove palme anche tra via Verdi, carrara San Francesco, via Gandhi davanti al liceo scientifico Da Vinci e all’IISS Cosmai, fino al mare, nei tratti della prima e seconda spiaggia, contribuendo a far diventare la nostra magnifica costa ancora più accogliente”.

“Da giugno scorso ad oggi abbiamo piantato oltre 360 palme in tutta la Città. Continueremo ad aumentare il patrimonio verde nella nostra Città, prendendocene cura – conclude il primo cittadino – per migliorare la qualità della vita di tutti noi e dare un segnale chiaro alle nuove generazioni di attenzione e rispetto dell’ambiente”.