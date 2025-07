Angarano-Consiglio: “Prendiamo atto della sostanziale indipendenza del consigliere Storelli”

“In qualità di Sindaco e Vicesindaco, rappresentanti di una coalizione che, nel 2023, ha rinnovato con forza il proprio impegno verso i cittadini, sentiamo oggi il dovere di rivolgerci pubblicamente al consigliere comunale Domenico Storelli, con il quale, peraltro, abbiamo condiviso di persona le medesime valutazioni di carattere politico-amministrativo”. A parlare in una nota congiunta sono il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano ed il Vicesindaco Angelo Consiglio.

“Il nostro percorso affonda le radici nel 2018, quando Storelli – da assessore della nostra prima Giunta – fu parte integrante di una squadra che condivideva valori, obiettivi e responsabilità. Da allora, pur tra naturali evoluzioni, abbiamo mantenuto un legame solido – ricordano – nel nome di un progetto che ha sempre posto Bisceglie al centro, con l’obiettivo di rispettare i punti programmatici”.

“Tuttavia, negli ultimi mesi, quel legame è apparso più flebile, per una serie di ragioni che, da ambo le parti, sono legittime e rispettabili. Tutto ciò, però, per quanto umanamente doloroso, non si può ignorare e bisogna prenderne atto. Chi ha ricoperto ruoli di primo piano nella vita amministrativa della città – e chi, come Storelli, è sempre stato giustamente riconosciuto come persona seria e responsabile – ha anche il dovere di garantire la chiarezza, facendo seguire al pensiero l’azione. Non si può – sottolineano – continuare a sostenere formalmente un progetto programmatico senza condividerne più i passaggi fondamentali in consiglio comunale”.

“È per questo che, come già detto personalmente al Consigliere Storelli, prendiamo atto della sua sostanziale indipendenza rispetto al progetto del 2023. Una scelta legittima, certo, ma che deve essere dichiarata, senza ambiguità, nella assoluta rispettabilità delle posizioni. Niente di personale. È una questione di chiarezza che si deve innanzitutto ai cittadini e a tutti coloro che, con coerenza e spirito di servizio, continuano, in consiglio comunale, a impegnarsi per dare concretezza al mandato affidatoci dai cittadin”.

“Ringraziamo Domenico Storelli per l’apporto fornito in questi anni, sia da Assessore sia da Consigliere, e gli auguriamo buon prosieguo di lavoro. Rimaniamo aperti al dialogo, nel rispetto delle diverse sensibilità – conclude la nota congiunta – nell’auspicio che ogni confronto possa sempre essere costruttivo e finalizzato al bene della Comunità”.