Angarano: “Cominciati lavori di riqualificazione nelle palestre delle scuole” / FOTO

“Coltiviamo il futuro. Senza sosta, all’opera per la nostra Bisceglie. Sono cominciati i lavori di riqualificazione delle palestre delle scuole “Sergio Cosmai” di via Carrara Reddito e “Don Pasquale Uva” (Salnitro). Si sta procedendo con la posa di nuova pavimentazione in gomma, la ritinteggiatura delle pareti, l’adeguamento degli impianti elettrici e la posa di paracolpi in gomma in corrispondenza degli spigoli. Interventi finalizzati a rendere le strutture più funzionali e sicure per i nostri bimbi”. Lo dichiara il Sindaco Angelantonio Angarano.

“Nel plesso di Carrara Reddito si sta procedendo anche alla risistemazione dei servizi igienici – fa sapere il primo cittadino – non funzionanti e, di conseguenza, non utilizzabili da molti anni, e alla realizzazione di un playground all’aperto su pavimentazione antitrauma. Nelle scuole si continua a lavorare, inoltre, anche per l’adeguamento alle normative antincendio, come sta avvenendo nello stesso plesso di via Carrara Reddito e alla “Angela Di Bari” in via Di Vittorio, mentre si comincerà a breve alla “San Giovanni Bosco” di via Amando Vescovo e al plesso “Don Tonino Bello” di via XXV Aprile. Continuano nel frattempo anche gli importanti lavori alla “Monterisi“.

“Come sempre, l’attenzione alle scuole è massima perché sono i luoghi dove si formano e crescono i nostri bimbi. E mentre qualcuno si perde in chiacchiere – conclude Angarano – sputa veleno, denigra Bisceglie e continua ad offendere sui social e sulla stampa, noi andiamo avanti per il bene della Città”.