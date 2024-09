Angarano: “Al lavoro per far partire mense scolastiche il prima possibile”

“Il servizio di refezione scolastica partirà il prima possibile, presumibilmente entro l’inizio di novembre. Siamo al lavoro incessantemente per questo, cercando di superare quelli che sono i limiti dovuti anche alla lentezza di alcune procedure burocratiche, anche relativamente a procedure di gara di un servizio diventato sempre più imponente e rilevante per la pubblica amministrazione, visto l’aumento degli utenti in relazione al costante aumento delle richieste”. Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Ma le famiglie possono stare tranquille, l’obiettivo che ci accomuna tutti (istituzioni, scuole, genitori) è attivare le mense quanto prima per garantire questo servizio fondamentale per i bimbi e la serenità dei nuclei familiari che potranno contare sul tempo pieno. Nel caso del primo Circolo Didattico, che nello storico plesso Edmondo De Amicis attiva per la prima volta il servizio mensa, una gradita novità per le famiglie, realizzeremo dei lavori specifici di adeguamento alle prescrizioni previste dalla refezione scolastica. Dopodiché potrà partire il servizio, auspicabilmente sempre entro novembre. Le famiglie che non hanno effettuato l’iscrizione al servizio perché il sistema non prevede ancora la possibilità di farlo per la De Amicis, non hanno nulla da temere perché i termini (in scadenza oggi, 25 settembre) saranno riaperti. L’invito a tutti è ad evitare di strumentalizzare queste vicende che riguardano i bambini. Anzi, al contrario, è opportuno fare fronte comune per evitare inutili allarmismi e raggiungere l’obiettivo insieme. Alle famiglie il nostro ringraziamento per la collaborazione e la pazienza che avranno ancora per qualche settimana. Siamo anche noi stessi genitori e conosciamo bene l’importanza di questo servizio”.