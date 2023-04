Angarano: “Abbiamo squadra forte con 11 liste, continuare su strada di questi cinque anni”

“Abbiamo costruito una squadra forte, solida, ricca di candidati al prossimo consiglio comunale capaci e volenterosi di mettersi al servizio della comunità. L’obiettivo è continuare sulla strada che abbiamo scelto in questi cinque anni, una strada fatta di confronto, onestà e competenze. Bisceglie sta crescendo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”. Lo annuncia Angelantonio Angarano, sindaco uscente, dopo la presentazione delle liste a sostegno della sua ricandidatura.

Sono 11 le liste, progetti civici e movimenti che hanno deciso di sostenere con forza e convinzione il programma e il percorso intrapreso con la vittoria alle elezioni amministrative del 2018. Bisceglie Svolta, Il Torrione, Democrazia e Solidarietà, Puglia Popolare, Bisceglie Tricolore, Punto d’Incontro, Scegli Bisceglie, Noi, Insieme per Bisceglie, Massimo Impegno e Il Nuovo Borgo gli 11 giocatori in campo al fianco di Angelantonio Angarano per questa sfida elettorale.

“Sono proprio orgoglioso – continua Angarano – di aver costruito una squadra così bella che ben rappresenta la Comunità Biscegliese onesta, operosa, propositiva, produttiva. Ci sono tanti giovani, tante donne. E poi professionisti, imprenditori, operai, commercianti, insegnanti, agricoltori, pescatori, rappresentanti del terzo settore, dello sport, dell’associazionismo. Sono davvero fiero di questo gruppo. Una squadra che vuole fare bene per il bene Comune, che vuole mettersi a disposizione della Città con passione ed entusiasmo, senza chiedere nulla in cambio. Servire le Istituzioni e non servirsene. È questo lo spirito che ci anima, che ci unisce”.

“Dopo le primarie di marzo, che hanno rinsaldato ancor di più la coalizione attorno ad un progetto unico, abbiamo costruito un programma di governo che in continuità con quanto fatto renderà Bisceglie ancora più bella, accogliente, attrattiva. Il posto migliore dove far crescere i nostri figli. Ci guida la volontà di continuare a migliorare la nostra Città. Insieme. Di mettersi in gioco per dare ognuno il proprio contributo. E credetemi, è bellissimo vedere lo spirito propositivo da parte di tutti. In questi cinque anni alla guida della città siamo cresciuti, abbiamo acquisito conoscenze ed esperienza sul campo, per le strade e all’interno della macchina amministrativa. Il 14 e 15 maggio – conclude Angarano – i cittadini biscegliesi faranno la scelta giusta. Noi siamo pronti”.