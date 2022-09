Amministrative 2023, domenica conferenza stampa di Angarano e Silvestris

In vista dell’appuntamento elettorale delle Amministrative 2023, domenica 18 settembre alle ore 17 al Copa Pan, in via Cristoforo Colombo 6, il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e Sergio Silvestris terranno una conferenza stampa.

Presenzieranno Assessori e Consiglieri di maggioranza.