Amendolagine (Libera il Futuro) al sindaco: “Alberi non potati da anni, non ci prenda in giro!”

Con una nota indirizzata al sindaco di Bisceglie, Enzo Amendolagine, esponente del movimento Libera il Futuro, ha espresso apprezzamento per l’intervento pubblico del primo cittadino durante la manifestazione per la pace in Palestina, ma allo stesso tempo ha mosso pesanti critiche sulla gestione del verde urbano e sullo stato di manutenzione della città.

Amendolagine ha ricordato di aver applaudito il sindaco per le parole pronunciate in piazza San Francesco, dove aveva richiamato con passione il gemellaggio tra Bisceglie e Khan Younis, fortemente voluto dall’ex sindaco Franco Napoletano come simbolo di solidarietà e dialogo tra i popoli. Tuttavia, ha precisato che l’apprezzamento non può estendersi al recente comunicato dell’amministrazione, diffuso in seguito alla caduta di un ramo di pino all’interno della scuola media Monterisi.

Il rappresentante di Libera il Futuro ha definito “ingiustificabile” la motivazione secondo cui le potature non sarebbero potute avvenire durante l’estate e sarebbero state programmate per l’autunno. “Lei è sindaco da oltre sette anni – scrive Amendolagine – e quei pini, come tanti altri alberi in città, non vengono potati da almeno otto anni, se non di più. Dire che interverrà in autunno è una presa in giro per i cittadini”.

Amendolagine ha poi sollevato il tema del piano del verde urbano, ricordando come da tempo si attenda un censimento delle aree verdi cittadine. “Come si può pianificare la cura del verde senza conoscerne l’estensione e la consistenza?”, si chiede, sottolineando che il movimento ha più volte sollevato la questione senza ricevere risposta.

Nella lettera, non mancano riferimenti al degrado urbano e alle criticità visibili in città: “L’incuria è ormai sotto gli occhi di tutti – denuncia – tra problemi di igiene, arredo urbano e sicurezza stradale. I cittadini hanno le loro responsabilità, ma spetta all’amministrazione intervenire con decisione per restituire decoro e vivibilità alla città”.

Amendolagine conclude con un appello diretto al sindaco: “Il suo discorso sulla Palestina è stato appassionato, ma se impiegasse lo stesso ardore nell’amministrare Bisceglie, probabilmente la renderebbe più vivibile e i cittadini gliene sarebbero riconoscenti”.

Infine, un post scriptum che riporta l’attenzione sulla scuola Monterisi: una parte del muro di cinta, sottolinea l’esponente di Libera il Futuro, risulta transennata da tempo e potrebbe costituire un rischio per la sicurezza pubblica.