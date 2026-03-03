Alleanza Verdi e Sinistra sul Pug: “Visione urbana risalente a vent’anni fa”

La segreteria di Alleanza Verdi e Sinistra – sezione di Bisceglie torna a incalzare l’amministrazione comunale sul Pug (Piano Urbanistico Generale). La discussione in corso nel Consiglio Comunale di Bisceglie vede circolo cittadino di Sinistra Italiana e il suo rappresentante in Consiglio, Gianni Naglieri, insistere su alcuni punti quali “il ridimensionamento demografico delle volumetrie, oggi tarate su 70.000 residenti a fronte di una popolazione reale di 53.000, l’estensione limitata del territorio di Bisceglie e l’avvenuta riduzione progressiva della superficie agricola urbana negli anni”.

“Il PUG attuale riflette una visione urbana risalente a oltre vent’anni fa, ormai superata dalle attuali necessità socio-ambientali e priva di un supporto analitico rigoroso. Le stime di espansione dell’abitato risultano sovradimensionate e ignorano il consistente patrimonio edilizio già esistente. In un contesto segnato dal calo demografico nazionale e dal fallimento degli obiettivi volumetrici del PRG del 1977, l’urgenza di contrastare il consumo di suolo impone una drastica revisione degli Ambiti di Primo Impianto (API), che appaiono oggi ingiustificati”, si legge nel comunicato stampa firmato da Giovanni Papagni, segretario cittadino di Sinistra Italiana.

“E ancora: la previsione di un parco costiero nell’area Bi Marmi, la presenza di lame, tra cui quella di Santa Croce, interessata dal Costituendo Parco Regionale, la salvaguardia del suolo agricolo in Via Vecchia Corato e Via Andria, sottraendolo all’edificazione. Nel merito, siamo convinti che i profili paesaggistici e ambientali, unitamente agli Interventi sulla Forestazione e Rigenerazione Urbana, rappresentino gli unici fattori di crescita armonica ed equilibrata. Il Piano in esame presenta una criticità fondamentale: la mancanza di basi oggettive per il dimensionamento delle nuove zone insediative. Elaborato quattro lustri fa secondo modelli di espansione oggi irrealistici, il progetto rischierebbe di danneggiare il territorio senza reali necessità”, conclude Papagni.