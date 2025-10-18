Alleanza Verdi e Sinistra: “Naglieri dovrà rappresentare i valori della Bat a sostegno di Decaro”

“Qualche giorno fa annunciavamo la partecipazione certa di Bisceglie alle prossime elezioni regionali nella lista AVS della BAT a sostegno di Antonio Decaro Presidente. Oggi, possiamo dire con certezza che Gianni Naglieri, consigliere comunale di Sinistra Italiana, dovrà caricarsi della responsabilità di sostenere e rappresentare dignitosamente, i valori, le idee e le proposte del territorio di riferimento, quello della BAT, fortemente compresso da quel processo di ibridazione politica che l’ha tenuto distante dalla locomotiva che trainava e rilanciava il Sistema Puglia”. Queste le prime parole della nota a firma della segreteria di Alleanza Verdi e Sinistra – sezione di Bisceglie.

“Gianni Naglieri non è figlio di una scelta casuale, ma, di una presa d’atto delle importanti attività realizzate a tutela degli interessi degli agricoltori, dei pescatori, dei commercianti, dell’ambiente e del territorio. Naglieri – prosegue la nota – è stato colui che ha curato gli interessi di oltre 400 aziende agricole biscegliesi, flagellate dalla gelata prima e dalla siccità dopo, garantendo Importanti ristori finanziari. E’ stato il promotore del finanziamento del F.E.P. (Fondo Europeo per la Pesca) che ha consentito di ristrutturare e ammodernare le sale del Mercato Ittico all’ingrosso con 600mila euro a fondo perduto. Ha avviato e gestito l’iter per dotare Bisceglie del Parco Lama Santa Croce. Ha valorizzato il territorio con il riconoscimento della Bandiera Spighe Verdi e lanciando la formula dell’Ecomuseo e facendo diventare Bisceglie la capofila di un progetto attorno al quale convergono 7 comuni limitrofi, dato un nuovo impulso al commercio locale con 400 licenze mercatali, 12 chioschi e dotando la città sia del SUAP telematizzato che del Documento Strategico del Commercio. Naglieri è stato protagonista delle mozioni approvate sul salario minimo, sul riconoscimento dello Stato della Palestina, dell’esposizione delle bandiere dello Stato palestinese e della pace.

“A Naglieri dobbiamo anche il coraggio di avere interrotto un rapporto politico deterioratosi nel tempo a causa della contestuale convivenza di forze politiche opposte. Ci auguriamo che Bisceglie e l’intera provincia BAT – conclude la nota di Alleanza Verdi e Sinistra – sappiano riconoscere il valore di una proposta importante e di spessore come quella di Naglieri in AVS per sostenerlo insieme ad Antonio Decaro”.