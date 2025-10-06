Alleanza Verdi e Sinistra Bisceglie: “Inerzia dell’amministrazione mette in pericolo la sicurezza pubblica”

«In soli tre giorni, due alberi sono crollati nei pressi di un istituto scolastico della nostra città: uno il 3 ottobre, l’altro il 5 ottobre. A questi episodi si aggiunge un precedente ben noto, avvenuto solo lo scorso anno, con il cedimento di un albero nei pressi della scuola Cesare Battisti. Un campanello d’allarme che sembra non aver generato alcuna risposta concreta da parte dell’amministrazione comunale». Parte con queste parole la nota a firma Alleanza Verdi e Sinistra Bisceglie.

«Siamo di fronte a segnali chiari, che raccontano molto più di una semplice fatalità: questi crolli non sono episodi isolati – sostengono – ma il sintomo di un problema strutturale legato all’abbandono e alla mancata manutenzione del verde urbano. E ciò che rende tutto questo ancora più grave è la vicinanza dei crolli a luoghi altamente sensibili, frequentati quotidianamente da bambini, ragazzi, insegnanti, famiglie».

«Di fronte all’evidenza, il Comune si difende con affermazioni deboli e pretestuose, come quella secondo cui “non è questo il periodo per la potatura”. Ma la realtà è che la sicurezza dei cittadini – a partire dai più piccoli – non può essere vincolata ai calendari o a logiche burocratiche. Il clima sta cambiando, lo sappiamo bene: tra piogge intense e raffiche di vento sempre più frequenti, occorre un approccio nuovo, coraggioso e responsabile alla gestione del verde pubblico».

«Il nodo è proprio questo – come avevamo evidenziato anche in occasione del nostro intervento di Luglio scorso –: manca una visione strategica del verde urbano – sottilineano – che non può essere gestito con interventi occasionali, né con annunci sui social; manca un piano strategico, manca la volontà politica di investire nella cura del territorio. Eppure la manutenzione del verde non è un “extra”, non è una spesa superflua da tagliare, ma un elemento essenziale per la sicurezza, il decoro urbano e la qualità della vita di tutti noi”.

Alleanza Verdi e Sinistra Bisceglie chiede all’amministrazione comunale:

– di rendere immediatamente pubblico lo stato di salute del patrimonio arboreo cittadino;

– di programmare un piano urgente e dettagliato di manutenzione straordinaria del verde, con priorità per le aree scolastiche e i luoghi ad alta frequentazione;

– di impegnarsi a modificare l’approccio alla gestione urbana, mettendo al centro la sicurezza, la sostenibilità e il benessere collettivo.

“Siamo stanchi di rincorrere le emergenze, di attendere che un fatto grave accada per poi scaricare responsabilità. La prevenzione è l’unica strada possibile e il Comune deve farsi carico di questo dovere. La città merita più attenzione, più cura, più coraggio. Basta con la manutenzione a intermittenza, basta con la sottovalutazione del rischio, basta con il silenzio. Le scuole devono essere luoghi sicuri. Gli spazi pubblici devono essere vivi, verdi e protetti. La comunità ha diritto a un’amministrazione che sappia prevenire, non solo reagire».