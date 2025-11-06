Alberto De Toma lascia i Giovani Democratici di Puglia: “Scelta sofferta ma necessaria”

Il biscegliese Alberto De Toma ha annunciato le sue dimissioni dal ruolo di vicesegretario regionale dei Giovani Democratici di Puglia, motivandole come una decisione “sofferta ma necessaria”.

«Il malessere che sento – ha dichiarato De Toma – non è individuale ma collettivo. Sempre più compagne e compagni si sentono esclusi, ignorati, marginalizzati. La nostra organizzazione ha smesso di essere quello spazio politico aperto, plurale e partecipato in cui tanti di noi avevano creduto. Oggi chi pone domande viene isolato, chi esprime dissenso viene ignorato. La partecipazione è diventata un orpello, non un valore».

De Toma ha aggiunto: «Abbiamo smarrito la nostra funzione politica e formativa. Ci limitiamo a gestire una pagina Instagram, dimenticando che fare politica non è comunicare, è costruire insieme. Essere un’organizzazione giovanile significa formare coscienze, non collezionare follower».

Nel suo intervento, De Toma ha lamentato anche la mancanza di trasparenza e confronto: «In più occasioni sono state rivolte accuse gravi, ma mai è stato aperto un dibattito vero. Nessuna assunzione di responsabilità, nessuna chiarezza».

L’ex vicesegretario ha poi sottolineato: «Non sono qui per medagliette o per ruoli di prestigio. Mi sono impegnato per passione politica, per visione, per senso civico. E continuerò a farlo, dentro o fuori dalle strutture, con la stessa determinazione di sempre. Il mio ringraziamento va a chi resiste, a chi ogni giorno si sporca le mani per tenere accesa una fiamma, anche quando manca l’ossigeno. A chi crede ancora che fare politica significhi esserci per gli altri, non per sé stessi».