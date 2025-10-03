Albero “Monterisi” caduto, Preziosa: “Il fare non è una prerogativa di questa amministrazione”

«Manutenzione ordinaria cercasi. Questa amministrazione tende sempre più a sorvolare su tutto ciò che compete all’ordinaria attività. Non è possibile che, puntualmente, quando ci sono condizioni meteo non favorevoli in questa città si generano situazioni di pericolo. Oggi è caduto un albero presso la scuola media Monterisi, inaugurata qualche giorno fa. Ci chiediamo come sia possibile una cosa del genere». È la domanda che si pone la consigliera comunale di minoranza Giorgia Preziosa.

«In realtà prima di consegnare un edificio – afferma – si dovrebbero adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza dello stesso, ma pare che questo principio base per una corretta attività politico amministrativa a Bisceglie non abbia valenza. Cosa aspettarci di più? Più volte è stato chiesto a questa amministrazione nonché all’assessore alla manutenzione di compiere atti di manutenzione ordinaria, ma niente è stato fatto. Dovremmo pensare – conclude l’esponente di Forza Italia – che il fare non è una prerogativa di questa amministrazione. Cosa aspettarsi ancora? Ricordiamoci sempre che il mandato ricevuto deve essere espletato al meglio».