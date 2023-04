Ala Demorcatica annuncia sostegno alla candidatura a Sindaco di Francesco Spina

Ala Democratica, alle prossime comunali, a Bisceglie, sarà al fianco di Francesco Spina candidato Sindaco. Nella giornata di venerdì 14 aprile è stata depositata la lista. A comunicare la notizia sono il dottor Vito Paparella e il dottor Ottavio Balducci, fondatori di Ala democratica, movimento politico nato meno di un anno fa a Molfetta e che, sostenendo il progetto civico di Tommaso Minervini, è riuscito a conquistare due seggi in Consiglio comunale.

«Per noi – sottolineano con orgoglio Paparella e Balducci – si tratta di un risultato importante. In perfetta sinergia con i cittadini biscegliesi, abbiamo formato una lista che, alle prossime comunali, sosterrà la candidatura di Francesco Spina, e in continuità con il lavoro avviato su Molfetta opererà sempre garantendo un’attenzione particolare al sociale, alle esigenze delle persone che si ritrovano a vivere in condizione di fragilità, famiglie, anziani, minori. La nostra storia politica racconta di noi, dei valori in cui crediamo e che siamo stati in grado di esprimere, quegli stessi valori che sono alla base di Ala Democratica, mossi dalla convinzione che l’unione fa la forza. Anzi, l’unione fa Bisceglie. Ora ci aspetta una nuova e bellissima avventura».