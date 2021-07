Aiuti imprese, La Notte: “Nuove modifiche per aumentare cofinanziamenti a fondo perduto”

La Giunta regionale ha approvato importanti modifiche al Regolamento regionale n. 17 in materia di “aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE”. Il contributo aggiuntivo in conto impianti passa così dal 20% al 35% per le piccole imprese e dal 20% al 30% per le medie imprese.

“La modifica degli articoli 37 e 58 del regolamento numero 17 consentirà di trasferire maggiore liquidità, attraverso un contributo a fondo perduto, alle Piccole e Medie Imprese, già provate dal lungo e difficoltoso periodo di emergenza sanitaria”, spiega il consigliere regionale dei “Popolari con Emiliano” Francesco La Notte. “Il provvedimento è stato adottato su input delle Associazioni di categoria, che ringrazio per la sempre leale e proficua collaborazione con le istituzioni regionali. Oggi, con questa delibera, consentiamo alle imprese che vogliono investire in Puglia, già a partire dal mese prossimo, di massimizzare il contributo che possono ricevere e di accelerare il loro rilancio, favorendo l’ampliamento e l’ammodernamento della propria azienda o l’avvio di una nuova linea di produzione”, conclude il consigliere La Notte.