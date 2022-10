Aiuti caro bollette, Spina: “Due mesi che avanziamo proposte, a Trani si sono mossi”

“Sono ormai 2 mesi che, prima il presidente del consiglio comunale Casella e poi il sottoscritto anche in consiglio, avanzano proposte di sostegno ai cittadini per il caro bollette con un piano di solidarietà finanziato dal Comune. A Trani si sono mossi”. Lo dichiara il consigliere comunale Francesco Spina riprendendo la notizia che il Comune di Trani, in merito al caro bollette, ha deciso di aiutare le fasce più deboli mettendo a disposizione 150mila euro.

“La Regione Puglia, con il voto e il sostegno favorevole in commissione del nostro concittadino Francesco La Notte, si sta muovendo concretamente con ingenti somme. La Svolta dei sindaci ‘Silvestris-Angarano’, anziché perdere tempo a litigare con le primarie farsa – continua – perché non fa qualcosa per i biscegliesi? Le risorse comunali servono solo per aumentarsi del 50 per cento i loro stipendi e per le feste nel centro storico, apparecchiato solo una settimana all’anno e poi abbandonato a se stesso, o per tagliare gli alberi o per finanziare i progetti personali dei consiglieri comunali? E ai cittadini chi pensa?”.