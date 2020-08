Aggiornamento Covid, il sindaco Angarano: “Puglia entrata in seconda ondata. Rispettiamo le regole”

“Come sapete e come sottolineato dalle Autorità Sanitarie e dal Governatore Michele Emiliano, la Regione Puglia è entrata nella seconda ondata Covid. Nelle prossime settimane è previsto un aumento dei contagi e per questo la rete ospedaliera regionale, dei laboratori e dei dipartimenti di prevenzione è stata rafforzata. È fondamentale che da parte di tutti noi ci sia la massima collaborazione e cautela nel rispetto scrupoloso delle regole”. Così il sindaco Angelantonio Angarano torna ad aggiornare i cittadini sulla situazione Covid a Bisceglie e sulle misure necessarie per fronteggiare l’emergenza da contagio di Coronavirus, mai del tutto cessato e in sensibile ripresa nelle ultime settimane.

Il sindaco conferma che ad oggi nella nostra Città c’è una sola persona positiva al Covid-19. Sono invece 6 i cittadini in isolamento domiciliare poiché, pur essendo negativi, hanno avuto contatti con persone che hanno contratto il virus. “Stiamo continuando a lavorare con dedizione e attenzione, in coordinamento con gli altri sindaci della Bat, la Prefettura e le Autorità sanitarie per monitorare attentamente l’andamento dei contagi. Contestualmente abbiamo già ripreso, con la collaborazione dell’azienda che cura il servizio di igiene urbana, il ritiro dei rifiuti dedicato a chi è in isolamento fiduciario”, spiega Angarano.

Sul fronte delle scuole, dopo i sopralluoghi effettuati con i tecnici, il primo cittadino scrive di star “pianificando gli interventi da effettuare negli edifici scolastici per adeguare gli spazi, migliorandone la qualità, e ottimizzare ingressi e uscite, consentendo una frequenza in sicurezza”. Infine un appello: “Indossiamo la mascherina, rispettiamo le regole, come ci ricordano anche i messaggi audio diffusi per la città. Insieme abbiamo superato la prima ondata di questa emergenza, insieme affronteremo anche la seconda. Continuiamo a fare fronte comune contro il Coronavirus, così saremo più forti”.