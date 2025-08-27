Affidamento servizio mensa scolastica, Forza Italia: “Appalto meritava ben altra attenzione”

“Forza Italia Bisceglie lo aveva detto con chiarezza, un appalto di tale importanza, che riguarda la salute e l’alimentazione dei nostri bambini e l’impiego di oltre 6 milioni di euro di denaro pubblico, meritava ben altra attenzione. Non parliamo di un bando qualsiasi, ma di un servizio strategico per la città. Eppure, nonostante i nostri appelli alla trasparenza e a garantire la più ampia partecipazione, alla gara ha preso parte un solo concorrente”. Lo ribadiscono i rappresentati cittadini del partito in merito alla gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica destinato alle scuole dell’infanzia e primarie della città

“Un solo partecipante che, senza alcuna reale competizione, si è aggiudicato la commessa con un ribasso del 2%. Due punti percentuali su un appalto di questo valore. Un risultato che lascia senza parole e che obbliga a porsi delle domande: davvero nessun’altra azienda era in grado di partecipare? Davvero il nostro sindaco e l’amministrazione tutta ritiene normale che una gara del genere si chiuda senza concorrenza? Davvero è il miglior risultato per i cittadini ed i nostri figli? Una gara pubblica senza competizione della portata di 6 milioni di euro di soldi pubblici“.

“Per rendere l’idea, è come se si organizzasse una partita di calcio, ma in campo scendesse una sola squadra. Fischio d’inizio, gol a porta vuota, vittoria annunciata. Bella sfida, no? Perché la vera tutela dell’interesse pubblico passa da concorrenza, pluralità di offerte e scelte trasparenti. Non da gare a concorrente unico dove il risultato finale porta a un ribasso del 2% Forza Italia Bisceglie continuerà a vigilare e a denunciare queste storture. Perché il futuro dei nostri bambini e l’uso corretto delle risorse pubbliche meritano molto più di questo”.