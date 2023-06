Acquaviva (M5S): “Con termine del mandato non si esaurisce certo l’impegno civico”

“Col ballottaggio, si chiude una campagna elettorale che ha visto, purtroppo, il MoVimento 5 Stelle di Bisceglie fuori dalla competizione. Nonostante più di un decennio di cittadinanza attiva, prima fuori poi dentro le istituzioni, dinamiche esterne, in dissonanza con ciò che il MoVimento ha rappresentato per attivisti e buona parte dei cittadini votanti sostenitori, non hanno permesso la partecipazione a questa competizione elettorale”. A parlare è Pippo Acquaviva del MoVimento 5 Stelle Bisceglie.

“Come Portavoce uscente – continua – seppure per un brevissimo periodo, sento il dovere di comunicare che col termine del mandato non si esaurisce certo l’impegno civico. Infatti questo continuerà a prescindere dalla possibilità o meno di poter esprimere il simbolo del MoVimento a Bisceglie. Tutto sarà funzione di come si organizzeranno i territori e le varie figure e posizioni nell’ambito, che saranno indicati”.

“Ora è il momento di onorare la volontà dei cittadini – continua Acquaviva – pertanto porgo gli auguri al candidato sindaco vincente ed a tutti i consiglieri in maggioranza ed in opposizione eletti. Per Bisceglie comincia un periodo tutto da definire: sappiamo infatti cosa l’Amministrazione ha proposto e cosa intenda portare avanti nell’immediato futuro, visto che sia il programma triennale di opere pubbliche, sia i bilanci sono stati approvati in consiglio comunale. Ci si chiede infatti come o cosa possa cambiare ora nella programmazione visto che una delle precedenti forze in opposizione è entrata in maggioranza. Ai posteri l’ardua sentenza. In bocca al lupo Bisceglie e buon lavoro ai nuovi, sempre attenzionati, amministratori”.