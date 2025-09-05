A Bisceglie sciolto ogni dubbio, Decaro candidato del centrosinistra alle regionali pugliesi

La Festa regionale dell’Unità a Bisceglie ha sciolto ogni dubbio: Antonio Decaro sarà il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Puglia. L’ex sindaco di Bari ha accettato la sfida con emozione e determinazione, ricevendo l’abbraccio della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.

“Non potevo girare le spalle alla mia terra e al mio popolo, non l’ho mai fatto e non lo farò nemmeno questa volta. Andiamo a vincere questa campagna elettorale”, ha dichiarato Decaro dal palco, visibilmente commosso.

Grande soddisfazione anche da parte di Elly Schlein, arrivata in Puglia per chiudere il nodo della candidatura: “Grazie Antonio per esserti ancora una volta messo a disposizione della nostra gente, della nostra coalizione progressista, unita e compatta, che deve battere le destre”, ha detto la leader del Pd.

Non sono mancati i ringraziamenti all’attuale presidente Michele Emiliano: “Ha dimostrato spirito di squadra e generosità – ha sottolineato Schlein – quando ha deciso di fare un passo di lato per favorire una nuova classe dirigente che continuerà comunque a contare sulla sua esperienza”. Secondo fonti vicine a Emiliano, però, il governatore uscente avrebbe deciso di candidarsi comunque al Consiglio regionale, visto che il passo indietro di Nichi Vendola non è arrivato.

Proprio Vendola, annunciando la sua corsa con Alleanza Verdi Sinistra, ha espresso parole di stima nei confronti di Decaro: “Ha scelto di mettersi al servizio della nostra regione. Credo sia la personalità più forte e autorevole per dare risposte al bisogno di futuro di questa terra e costruire un’alternativa alla pessima stagione in cui la destra ha trascinato l’Italia”. L’ex presidente della Regione ha assicurato piena collaborazione, “con lealtà e passione”.