A Bisceglie oltre 250mila euro per potenziare la videosorveglianza

Il Comune di Bisceglie continua a potenziare la videosorveglianza in Città grazie a due finanziamenti ottenuti per un totale di oltre 250mila euro. In totale 29 nuove telecamere e il miglioramento tecnologico delle sale operative: coinvolte tante zone della città, con attenzione soprattutto agli incroci, alle piazze, alle scuole, alla litoranea, sia di ponente che di levante.

“L’Amministrazione comunale e gli uffici, in coordinamento con il Comando di Polizia Locale e la Tenenza dei Carabinieri, lavorano ogni giorno per intercettare risorse ed aumentare gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine per il presidio del territorio, la sicurezza dei cittadini e il contrasto all’illegalità. Investimenti continui per il bene e il futuro della Città”, le parole del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

Nel dettaglio, per il primo finanziamento, del valore di 45.837,24 euro, il Comune di Bisceglie ha presentato una proposta progettuale, condivisa con la locale Tenenza dei Carabinieri, alla Prefettura di Barletta Andria Trani per l’acquisizione e l’installazione di nuovi impianti di videosorveglianza sul territorio comunale tramite risorse stanziate con il Fondo Unico Giustizia.

Il secondo finanziamento, per complessivi 213.319,63 euro, si inserisce all’interno del Programma Operativo Complementare ‘Legalità’ che contempla tra le proprie linee di intervento il sostegno a progettualità finalizzate a rafforzare la sicurezza dei territori attraverso sistemi di presidio tecnologico. Con il finanziamento statale, il Comune di Bisceglie intende provvedere all’installazione di strumenti tecnologici fissi e mobili per il controllo del territorio e di sistemi di intelligence (sensoristica, software di video analisi, telecamere ad alta risoluzione per lettura targhe, reti di collegamento fibra e wi-fi control room connesse con le Forze dell’Ordine) con l’obiettivo di rafforzare il presidio di legalità di aree vulnerabili.

“Dal 2018 a oggi abbiamo quadruplicato la videosorveglianza – conclude l’Assessore con delega alla Polizia Locale Antonio Belsito – con un’attenzione particolare alle aree più sensibili della Città. Dopo il reperimento di questi fondi, abbiamo già avviato l’iter burocratico per provvedere quanto prima all’installazione dei nuovi dispositivi tecnologici che contribuiranno a garantire maggiore tranquillità ai cittadini biscegliesi”.