A Bisceglie in calendario il congresso cittadino di Forza Italia

Sabato 24 maggio ore 10,30 negli spazi di Villa Ciardi, si terrà il congresso cittadino di Forza Italia.

“Questo importante appuntamento – si legge nella nota – segna un momento di crescita e consolidamento per il nostro partito nella città. Siamo orgogliosi di accogliere ufficialmente tra le nostre fila i consiglieri comunali Gianni Casella e Giorgia Preziosa, la cui adesione rappresenta un significativo rafforzamento della nostra presenza sul territorio. La loro esperienza e il loro costante impegno sempre nell’interesse della nostra comunità, saranno fondamentali per affrontare le sfide future e per promuovere i valori e le politiche di Forza Italia”.

Previsti, inoltre, Mauro D’Attis, Deputato e Coordinatore Regionale FI, Francesco Paolo Sisto, Senatore FI e Viceministro della Giustizia, Dario Damiani, Senatore e Vicecoordinatore Regionale FI, Davide Bellomo, Deputato FI, Francesco La Notte, Consigliere Regionale FI e Marcello Lanotte, Presidente Consiglio Comunale di Barletta e Coordinatore Provinciale FI.