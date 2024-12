A Bisceglie costituita la sezione locale di +Europa, Rosalia Sette proclamata Segretario cittadino

Nella giornata di ieri, 2 dicembre, Rosalia Sette è stata proclamata Segretario cittadino di +Europa, col favore della totalità del congresso. L’elezione segue la costituzione della sezione locale del Partito.

«Sono entusiasta di accettare l’incarico di Segretario cittadino di +Europa nella mia amata Bisceglie. Per far fronte alla stagnazione dell’attuale classe politica locale, credo sia quanto mai necessario avviare una fase di trasformazione e rilancio basata su un preciso scopo: portare una politica realmente nuova» questo il primo commento della Sette.

«E’ proprio nei valori politici di +Europa che ho colto una vicinanza capace di portare ad una situazione di ripartenza per realizzare il futuro che abbiamo in mente per la nostra città. L’impegno che prendo con i biscegliesi è quello di creare un’alternativa reale e pragmatica. Ciò comporta gettare le basi per fornire agli elettori del domani gli strumenti e le possibilità per far emergere le capacità di tanti giovani motivati e meritevoli, che spesso si sentono sempre più esclusi dagli schemi della “vecchia politica” poco audace al fare un passo indietro. Grazie a +Europa abbiamo ulteriori linee guida, un metodo che ci consente di lavorare tutti insieme ognuno in base alle proprie responsabilità, alla partecipazione ed alla trasparenza. Il valore del lavoro di squadra e la necessità di mettere al centro i bisogni reali della comunità sono da sempre gli elementi che contraddistinguono la mia idea di politica. Per questo sono onorata di iniziare questo nuovo percorso» conclude il neoeletto Segretario.

Marco Silvestri, Segretario Regionale di +Europa, convalida così l’elezione: «Siamo molto felici dell’organizzazione del gruppo di Più Europa a Bisceglie e dell’individuazione della nuova portavoce Rosalia Sette. Insieme a Lei siamo sicuri di poter dare alla città una scossa di rinnovamento autentico, come già sta succedendo con validi giovani come Andrea De Pinto, vice portavoce».