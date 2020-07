Poesia, socialità, arte e soprattutto Donne: nasce l’associazione “L’Ora Blu” / IL DIRETTIVO

Unire l’amore per l’aulica arte della poesia, della declamazione di sentieri e travagli interiori, l’attaccamento emotivo a ogni forma di arte (teatro, musica, pittura, cinema e così via), alla convivialità di opinione differenti, ma che ben si fondono per dar vita non tanto a eventi, ma a creazioni frutto dell’animo umano, della curiosità, della condivisione.

Questo è solo uno dei precipui scopi della neonata associazione “L’Ora Blu”, costituitasi dopo poco più di due anni dalla formazione della compagnia di lettura omonima quasi tutta al femminile e capitanata da Marta Maria Camporeale, scrittrice e animatrice culturale, ora presidente dell’associazione di promozione sociale “L’Ora Blu” con sede a Bisceglie in via Pietro Porcelli n. 8.

Fanno parte del primo direttivo dell’associazione, oltre alla presidente, Maristella Lupone, nel ruolo di vice presidente, Maria Lacavalla, tesoriera, Marisa Murolo, segretaria, Maria Teresa Gallo, addetta alle comunicazioni esterne con stampa, scuole, istituzioni ed enti, Damiana Angione, delegata al rapporto con scuole, istituzioni ed enti, Anna Altamura, addetta alla comunicazione web e social, Maria Sasso, delagata al supporto alle comunicazioni con scuole, enti e istituzioni. Il direttivo resterà in carica per tre anni.

Direttore artistico della realtà associativa sarà il medico, scrittore, regista e grande conoscitore del mondo artistico e culturale insignito di premi nazionali e internazionali Zaccaria Gallo.

“Abbiamo sentito la necessità di dare una precisa forma giuridica a un gruppo di amiche e di amici che si sono incontrati, conosciuti, confrontati e che sono cresciuti nel nome della poesia e dell’arte in generale“, ha affermato la presidente Camporeale, “Ma tengo a precisare che ogni singola socia e ogni singolo socio avrà lo stesso peso specifico. Si tratta di un’associazione aperta al dialogo, al confronto, all’incontro tra le diversità e che pone al centro le pari opportunità, l’attenzione alle diverse abilità, l’ingentilimento dell’animo che deriva da ogni forma d’arte in primis la poesia e soprattutto un occhio di riguardo all’universo ora delicato e fragile, ora determinato e tenace, delle donne”.

Chiunque intendesse far parte dell’associazione può visitare il sito

https://www.lorablu.org/ e inviare una mail per richiedere di tesserarsi oppure contattare la presidenza alla mail martamariacamporeale@gmail.com – l’ufficio comunicazioni esterne alla mail marite1953@libero.it – la pagina Facebook dell’Ora Blu.