Plesso don Puglisi al I° Circolo, la dirigente: “Serviremo con efficienza un intero quartiere”

“Si porta a conoscenza di tutta l’utenza e del personale che la delibera della Regione Puglia n.2432 del 30 dicembre 2019 con la quale si è approvato il piano di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/2022, ha attribuito al Primo Circolo Didattico il plesso Don Pino Puglisi – via Cadorna– ed ha autorizzato l’attivazione di un nuovo punto di erogazione per la scuola primaria oltre che il mantenimento della scuola dell’ Infanzia all’ interno del medesimo plesso”, scrive così la dirigente scolastica del primo circolo didattico cittadino De Amicis, Marialisa Di Liddo, a proposito della concessione del plesso don Puglisi.

“Pertanto il plesso Don Pino Puglisi continuerà ad ospitare anche la scuola dell’Infanzia garantendo ai piccoli alunni che desiderassero continuare a frequentare lo stesso plesso, un’adeguata continuità educativo-didattica in termini di salvaguardia e mantenimento di gruppi classe già costituiti e familiarità con gli ambienti. Ma sarà possibile anche attivare il tempo pieno-40 ore settimanali- per la scuola primaria“, precisa Di Liddo.

E aggiunge: “Si tratta di un risultato importante che rende possibile servire con maggiore efficienza un intero quartiere garantendo stabilità e continuità del servizio a partire dai due anni e mezzo di età e fino agli undici anni. Un risultato possibile grazie allo sforzo e all’ impegno di tutta la comunità educante fatta di docenti, genitori e tutto il personale della scuola che a vario titolo ed investendo energie ha creduto in questo progetto che intende portare avanti con serietà e passione”.

“La necessità di valorizzare il legame con il territorio e supportare la continuità educativo didattica cui i discenti hanno diritto nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro ha animato il percorso che ha portato la nostra scuola ad arricchirsi di nuovi spazi ma anche di nuovi ambienti di apprendimento da concepire come laboratori del fare e del pensare in cui i nostri piccoli alunni possano trovare la loro identità , potenziare autonomia, competenze, spirito di iniziativa. Si ringrazia altresì l’amministrazione del Comune di Bisceglie che, nelle persone del Sindaco e degli Assessori che lo scorso novembre hanno votato a favore di tale riorganizzazione, hanno creato i presupposti concreti per la realizzazione di un progetto di rinnovamento del servizio di istruzione e formazione cittadino, hanno garantito una distribuzione più razionale dei servizi di scuola dell’ infanzia e primaria e dato una dimostrazione concreta che il ‘fare rete’ attorno ai bisogni e alle esigenze della comunità rappresenta la strada migliore da seguire per nutrire la crescita professionale e personale di tutti gli attori della scuola”, conclude la dirigente del primo circolo.