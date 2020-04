Piazza del pesce riaperta da domani con “accesso contingentato dei consumatori”

Da domani, martedì 21 aprile, “Acquisite le richieste della Confcommercio prot. 63/2020 del 14/04/2020 e prot.65/2020 del 17/04/2020”, si procederà all’apertura dell’area mercatale di Corso Umberto I “con accesso contingentato dei consumatori, dalle ore 09:30 alle ore 12:30, fino al 03/05/2020 ed escluse le festività, il tutto disciplinato con l’ausilio di n.2 guardie private a carico della medesima associazione”.

Questo è quanto si legge sull’ordinanza sindacale emessa in data odierna con cui si approva la richiesta della locale Confcommercio circa la riapertura della cosiddetta “piazza del pesce”.

L’apertura dell’intera area mercatale di Corso Umberto sarà garantita dalle ore 9,30 alle ore 13,30 “fatti salvi ulteriori provvedimenti adottati dal Governo o dal Presidente della Regione Puglia che dispongano la proroga delle misure restrittive per l’esercizio delle attività commerciali oltre tale data”.

“Sarà un’apertura sperimentale”, ha spiegato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Recependo la richiesta degli operatori e di Confcommercio, abbiamo dato la possibilità ai commercianti di organizzarsi come i supermercati e gli esercizi commerciali di vicinato, con un sistema di controllo e vigilanza che consenta il rispetto delle misure di sicurezza. A supporto, nell’area mercatale impiegheremo volontari di Protezione Civile e ci sarà un presidio della Polizia Locale. Quella della chiusura è stata una decisione sofferta e obbligata in una fase molto delicata dell’emergenza. A distanza di tre settimane abbiamo disposto una riapertura parziale e regolamentata per non penalizzare ulteriormente gli operatori commerciali che stanno attraversando già un periodo molto complesso, ma voglio che sia chiaro: qualora dovessimo accertare inadempimenti che mettono in pericolo la salute pubblica, torneremo a disporre immediatamente la chiusura. Chiedo pertanto a tutti il massimo senso di responsabilità”.