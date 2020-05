Piano Fabbisogno Personale Asl Bt, Consiglio: “Vogliono svuotare ospedale di 4 dirigenti”

“Il Nostro ospedale è stato un punto di riferimento per l’emergenza Covid, ricevendo elogi ed apprezzamenti a tutti i livelli. Ora però non posso permettere da cittadino e da amministratore di questa Città che, mentre si è impegnati sul fronte dell’emergenza Covid, venga fatta una delibera da parte della Asl che procede a svuotare il nostro ospedale di ben 4 Dirigenti Medici, con l’obiettivo, non tanto celato, di rendere del tutto impossibile l’ordinaria attività sanitaria. Non è possibile che chi si è reso disponibile durante questa emergenza, nel mentre venga brutalmente danneggiato!”. Il vicesindaco Angelo Consiglio ha affidato ad un post su Facebook il suo commento sul Piano dei Fabbisogni di Personale presentato dalla Asl Bt per il 2020, che prevede il trasferimento di quattro dirigenti medici dal Polo Ospedaliero di Bisceglie a quelli di Andria e Barletta, come si legge nella delibera n.841 del 30/04/2020.

Nella relazione allegata al Piano dei Fabbisogni, si legge infatti che, “in relazione ai volumi di attività e tenuto conto delle richieste formulate dai direttori di Strutture Complesse di Andria e Barletta, si ritiene opportuno, fermo restando il numero complessivo, di operare trasferimenti di unità mediche fra i tre presidi” provinciali. Nel prospetto della Asl Bat viene proposto il ricollocamento di due unità mediche dalla Chirurgia Generale, di una unità medica dall’Ortopedia e Traumatologia e di un’ulteriore unità dalla Pediatria/Neonatologia.

“Allora, caro Presidente Emiliano, Bisceglie chiede che questa delibera venga revocata e che all’Ospedale di Bisceglie sia riconosciuto il ruolo che gli spetta e che ha dimostrato di meritare sul campo. Bisceglie deve essere riconosciuto come ospedale di primo livello”, chiude il vicesindaco.