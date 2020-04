Petizione del Movimento #Nelmodogiusto contro installazioni 5G: “Rischiose per l’umanità”

Il movimento politico #Nelmodogiusto ha lanciato, nei giorni scorsi, una petizione on line al fine di richiedere la sospensione delle installazioni di impianti 5G per la telefonia mobile.

“La petizione”, spiegano i referenti del movimento, “richiama il principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall’art. 3-ter del D. L.vo n. 152/2006. Proprio per le peculiari caratteristiche considerate, sperimentazioni e adozione di tali nuove tecnologie, altamente rischiose per umanità ed ecosistema, dovrebbero avere una valutazione preliminare sull’impatto e prendere in considerazione il rischio attribuibile a tale intervento prima che lo stesso sia realizzato, potendo fare ancora valutazioni ex-ante sul se e come realizzarlo”, sostengono dal Movimento come si legge nel testo della petizione.

La petizione online può essere firmata sulla pagina Facebook del movimento NelModoGiusto oppure cliccando sul seguente link.