Personale precario Sanità Puglia, ecco i moduli da compilare per la stabilizzazione

Sul sito ufficiale della Salute/Asl Bat, nella sezione Albo Pretorio – Concorsi e Avvisi Pubblici, è stato pubblicato l’avviso che dovrà essere compilato e inviato entro il 20 aprile per ciò che concerne la procedura per la ricognizione del personale precario in possesso dei requisiti per la stabilizzazione.

Bisceglie24 riporta anche sul suo portale il link per scaricare la modulistica necessaria: clicca qui.