Pereira trascina il Bisceglie Femminile alla vittoria sul Pelletterie

Dopo quattro mesi il Bisceglie Femminile torna a vincere lontano da casa e lo fa in uno dei momenti più importanti della sua stagione, superando a domicilio il Pelletterie nel diciannovesimo turno del campionato di Serie A di calcio a 5.

In terra Toscana il tecnico Nico Ventura inserisce Marino nel quintetto iniziale assieme ad Oselame, Ion, Nicoletti e Pereira. Le neroazzurre partono bene sbloccando il risultato dopo appena quattro minuti con il gol messo a segno da Pereira. Un buon viatico per gestire nel migliore dei modi il match e magari approfittare di eventuali spazi per colpire nuovamente. Padrone di casa che provano ad imbastire azioni offensive, ma è ancora Pereira ad andare in gol per il Bisceglie al 13’30”. Sotto di due reti ci si aspetta la reazione da parte delle ragazze di Zudetich, ma la prima frazione di gioco si conclude con le neroazzurre avanti di due lunghezze. La ripresa parte, inevitabilmente, con un Pelletterie più volitivo che al 2’41” accorcia le distanze con Duco. Bisceglie che non si tira indietro nella contesa e con personalità trova nuovamente il doppio vantaggio grazie alla rumena Ion al 6’38”. Gara godibile per il pubblico di casa con le due squadre che mollano gli ormeggi con il passare dei minuti. Alessandra Fossi prova a riprendere per i capelli il risultato realizzando il 2-3 al 7’58”; la croata Matijevic con la rete numero sette in stagione ricaccia le toscane a -2. Nel finale la padrone di casa tentano il tutto per tutto accorciando ancora una volta il divario al 15’43” con Carla Duco che firma cosi la personale doppietta di giornata. Le ragazze di Nico Ventura però sanno soffrire e nel finale chiudono i conti con Pereira che si porta il pallone a casa chiudendo con una tripletta decisiva nel 5-3 finale del Bisceglie.

Con la quinta vittoria stagionale Nicoletti e compagne superano momentaneamente in classifica la Futsal Florentia occupando l’ottava posizione in graduatoria con 19 punti. Domenica prossima al PalaDolmen arriva la Kick Off.

PELLETTERIE-BISCEGLIE 3-5 (0-2 p.t.)

PELLETTERIE: Giovannini, Pasos, Maione, Duco, Kalè, Nicitia, Kryeziu, Maria Pereira, Mannucci, Iaquinandi, Fossi, Pucci. All. Zudetich



BISCEGLIE: Oselame, Marino, Ion, Cintia Pereira, Nicoletti, Buzignani, Soldano, Vicky, Matijevic, Loconsole, Russo. All. Nico Ventura



MARCATRICI: 3’53” p.t. Cintia Pereira (B), 13’30” Cintia Pereira (B), 2’41” s.t. Duco (P), 6’38” Ion (B), 7’58” Fossi (P), 10’17” Matijevic (B), 15’43” Duco (P), 19’31” Cintia Pereira (B)



AMMONITE: Pasos (P), Buzignani (B)



ARBITRI: Alberto Casadei (Cesena), Francesco Mosconi (Cesena) CRONO: Simone Martini (Empoli)