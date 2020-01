Pedone replica a Sasso, “Scelta dimissioni presa in totale autonomia, mai condivisa con la lista”

Le dichiarazioni di Vittoria Sasso, che da qualche giorno ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Assessore (leggi qui), in riferimento anche al ruolo nell’amministrazione comunale da parte di Pierpaolo Pedone (leggi qui), hanno trovato la pronta replica da parte del Capogruppo di Sinergie in consiglio comunale.

“Spiace constatare del nuovo attacco dell’ex Assessore Vittoria Sasso, che oggi parla a nome del gruppo politico Sinergie non si capisce esattamente a quale titolo”, esordisce Pedone, “atteso che né il sottoscritto, capogruppo di ‘Sinergie’ in consiglio comunale, né la terza più suffragata, l’Avv. Maria Lorusso, siano stati invitati alla riunione di cui parla, né siano stati informati circa la sua decisione di rassegnare le dimissioni. La politica dovrebbe essere frutto di decisioni collegiali ma, al di là di questo, avendo l’ex Assessore Sasso preso una scelta in totale autonomia, mai condivisa con la lista, oggi coerentemente non dovrebbe parlare in rappresentanza del gruppo politico. Sinergie in consiglio comunale continua a sostenere con lealtà l’Amministrazione Angarano”, afferma il vice Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani, “della quale non si può dare un giudizio compiuto dopo un anno e mezzo, ben sapendo le difficoltà ereditate, che anche la stessa Vittoria Sasso ha toccato con mano. È curioso poi come si possa criticare l’operato di un’Amministrazione pur avendo fatto parte dell’esecutivo e avendo quindi avuto il mandato di contribuire fattivamente a quell’operato”.