Pd Bisceglie aderisce a campagna Pd nazionale per fronteggiare emergenza sanitaria

Anche il Pd biscegliese aderisce alla campagna nazionale dem per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

“Il Pd con l’Italia che combatte”, questo il titolo dell’impegno assunto dai democratici: “Lavoriamo per misure di sollievo e rilancio dell’economia, nonché per salvaguardare i comparti produttivi duramente colpiti dalla crisi, in collaborazione con il governo e le parti sociali”, scrivono i responsabili del Partito Democratico, “I volontari Pd saranno ‘operatori civili’ per la diffusione di informazioni sul territorio e sui social, per verificare modalità di supporto alle persone più fragili, in collaborazione con Asl e comune, per raccogliere le istanze delle imprese in difficoltà e relazionarle con le istituzioni”.

“I circoli”, spiegano, “saranno luoghi d’informazione sui comportamenti da adottare per evitare la diffusione del contagio e su come rapportarsi con le strutture sanitarie”.

Dunque anche i referenti dei dem di Bisceglie si sono mobilitati nella loro sede di via Carlo de Trizio n. 9 per offrire ai cittadini le informazioni necessarie per far fronte alla situazione Coronavirus in Italia.