Patruno (Cultura e Turismo Puglia): “Niente concerti, sagre e feste patronali. Estate va ripensata”

“In Puglia, come in tutta il Paese, il settore della cultura e degli eventi non potrà ritornare a gestire gli appuntamenti estivi come una volta“, a dichiararlo è il direttore del dipartimento turismo e cultura della Regione Puglia, Aldo Patruno.

“Non si potrà più pensare come una volta alla realizzazione di eventi come la notte della Taranta, ma anche a eventi con cinquecento, mille persone come le feste patronali e le feste di pizza in generale. Cercheremo di aiutare il settore turistico e culturale con incentivi, ma la priorità è la salute dei cittadini“, ha tenuto a sottolineare Patruno.

“Assembramenti non saranno concessi“, ha concluso Patruno, “e anche sulle spiagge saremo pronti a varare un piano condiviso per far accedere ai lidi i cittadini. Dispiace per quella rete di eventi: sagre, spettacoli e feste patronali che in questa fase dovranno essere radicalmente aiutati.