Pasticcere biscegliese a Mattino Cinque: “A lavoro per ripartire rispettando disposizioni” / VIDEO

Una testimonianza biscegliese è quella che questa mattina, 30 aprile, ha visto protagonista Francesco Dell’Olio, titolare di HYGGE Dolce Quotidiano, a Mattino Cinque, noto programma di Canale 5.

Nel collegamento effettuato proprio all’interno del noto locale biscegliese, Dell’Olio ha trattato i temi più critici per quel che concerne il commercio durante l’emergenza da Covid-19 con il conduttore del programma, Francesco Vecchi, quali la mancanza di finanziamenti per aiutare le imprese e la riorganizzazione interna per farsi trovare pronti in vista di una possibile riapertura rispettando le disposizioni del Governo.

Clicca qui per visionare il servizio completo.