“Passeggeri notturni”, l’attore biscegliese Fabio Salerno nella serie Rai

Anche l’attore biscegliese Fabio Salerno nel cast di “Passeggeri Notturni”, nuova serie prodotta dalla Rai e basata sui racconti di Gianrico Carofiglio contenuti nell’omonima raccolta (e in quella intitolata “Non Esiste Saggezza”, dello stesso autore). La serie, già disponibile per la visione su RaiPlay, ha come protagonista un conduttore radiofonico di grande successo, che intrattiene il suo pubblico raccontando le storie degli ascoltatori. L’incontro con Valeria, una donna misteriosa, cambierà per sempre la sua vita.

L’interprete biscegliese Fabio Salerno compare nel ruolo di Borsari, capo della squadra mobile, nel settimo episodio della serie dal titolo “Monna Lisa”. La serie è attualmente composta da 10 puntate da 13 minuti ciascuna disponibili in esclusiva su RaiPlay, che saranno poi “condensate” in un lungometraggio di 90 minuti che andrà in onda su Rai 3 venerdì 20 marzo in prima serata. Gianrico Carofiglio ha partecipato in prima persona al progetto come supervisore editoriale della serie, che esplora il tema della giustizia nelle sue molteplici sfaccettature.