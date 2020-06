Passaggio di consegne al Rotary Bisceglie: al via la presidenza di Giuseppina Pedone

Passaggio di consegne al Rotary club di Bisceglie: oggi, domenica 28 giugno alle 19 all’Hotel Salsello ecco l’annuale cerimonia del “Passaggio del Martelletto”. Caterina Bruni passerà le consegne alla presidente 2020-2021 Giuseppina Pedone.

Termina pertanto l’anno rotariano 2019-2020 durante il quale sono stati realizzati importanti service a vantaggio del territorio, fra cui:

La donazione alla Caritas di Bisceglie di una cabina ozonizzatrice, utile per sanificare gli indumenti usati sia nell’Emporio Eco-Solidale che nella Sartoria Sociale

La donazione alla Caritas di Bisceglie di generi alimentari e prodotti per bambini per venire incontro alle esigenze straordinarie legate all’emergenza Covid

La donazione di DPI del tipo visiere protettive riutilizzabili al personale dell’Ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, durante l’emergenza Covid

La passeggiata ecologica pro “End Polio Now” in collaborazione con Bisceglie Running and Trail, l’ASD Road Running Molfetta e con Masseria Posta Santa Croce

Il progetto “Rotaryuniamoci per fare un bidone allo spreco” con la partecipazione dei soci del club e dei volontari Caritas Diocesana Zona Pastorale di Bisceglie, realizzato presso le scuole primarie “1° Circolo – Edmondo De Amicis”, “2° Circolo – Prof. Caputi” e “4° Circolo – Don Pasquale Uva” e la scuola secondaria di primo grado “Riccardo Monterisi”

Il progetto “Teatri…amo i 5 sensi della felicità”, progetto di musica e teatro finalizzato a promuovere inclusione sociale, in collaborazione con l.I.S.S. Sergio Cosmai e l’attore Marco De Fazio

La festa dell’amicizia pro ANT e la manifestazione Capelli in festa sotto le stelle, in cui sono state donate due parrucche destinate a pazienti oncologiche sempre pro ANT nell’ambito del progetto “Doniamo con la testa”

Lo spettacolo “Le sorelle Lestrano cantano le canzoni di Natale”, il cui ricavato è stato devoluto al progetto “End Polio Now”

Lo spettacolo “Hotel Dorian Gray” con la compagnia Teatro del Viaggio, per la regia di Gianluigi Belsito e la direzione musicale e artistica di Raffaele D’Ercole e Vanna Sasso, il cui ricavato è stato devoluto ai service in favore della Caritas

Nel corso di quest’anno è stato anche consegnato il service consistente nel restauro dell’ala destra del coro ligneo della Cattedrale di Bisceglie, già avviato negli anni precedenti. Molti gli eventi organizzati fra cui “Opera comica e dintorni” con il Prof. Giovanni Cassanelli, “La difesa dell’Europa” con il Gen. Pasquale Preziosa, “Processi educativi e globalizzazione nel contesto euro-mediterraneo” con il Prof. Luca Gallo, “Barche e calafati tra Bisceglie e Molfetta” e un importante focus group con gli imprenditori e gli attori economici del territorio sulle prospettive di sviluppo della Regione Puglia dopo l’emergenza Covid.

Apprezzatissima anche la partecipazione al Progetto Legalità, la Festa della Scuola, il Premio Professionalità, Giovani Esperienze Vincenti in collaborazione con l’Interact, appuntamenti annuali nello spirito di continuità che caratterizza il Rotary Club Bisceglie.

Col Passaggio del Martelletto prende il via l’anno di presidenza di Giuseppina Pedone, la quale ha già tanti progetti in cantiere e si muoverà in continuità con la tradizione e lo stile aperto e accogliente del Rotary Club Bisceglie ed in linea con il tema del Presidente Internazionale Holger Knaack “Il Rotary crea opportunità” e con quello del Governatore del Distretto 2120 Giuseppe Seracca Guerrieri “C’è bisogno di Rotary”.