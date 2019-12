Pasculli regala la vittoria al Don Uva a tempo scaduto

Il Don Uva Calcio chiude il 2019 con una preziosa vittoria casalinga, regolando al “Di Liddo” per 1-0 il Norba Conversano nel match in programma per il sedicesimo turno del campionato di Promozione.

La gara entra subito nel vivo ed al 5′ Logoluso per i biscegliesi ha l’occasione di sbloccare il punteggio, ma manda alto su una ribattuta da ottima posizione.

Poco dopo ci prova Amoroso, bloccata dall’estremo ospite Cipriani.

Nella ripresa al 21′ arriva la più ghiotta occasione per il Norba Conversano, con Rizzo che trova l’opposizione del palo.

Il Don Uva chiude in crescendo ed al 41′ Pasculli si mette in proprio, trovando ancora la bella riposta di Cipriani.

Il fantasista biscegliese, però, regala la vittoria al 92′, trasformando un calcio di punizione dal limite su cui l’estremo barese non può nulla.

Grazie al successo sul Norba Conversano, quindi, i biancogialli archiviano la prima parte di campionato con 14 punti all’attivo.

Dopo la sosta per le festività di fine anno, i ragazzi del tecnico Domenico Capurso renderanno visita allo Sporting Apricena, compagine che segue i biscegliesi con un ritardo di 5 lunghezze.