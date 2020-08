Party non autorizzato nella notte a Bisceglie, intervengono i Carabinieri

Un vero e proprio party notturno non autorizzato in riva al mare è quello che si è tenuto nella notte tra sabato 22 e domenica 23 agosto in zona Bimarmi a Bisceglie.

Musica e la numerosa presenza di gente, oltre un centinaio, ha caratterizzato la litoranea di Levante in barba alle decisioni prese dal Governo nelle ultime settimane con la chiusura di discoteche e attività di ballo (leggi qui). Lo stesso può dirsi del rispetto delle norme anti Covid che poco o nulla potevano avere a che fare in tale situazione e totalmente eluse.

Festa interrotta dall’arrivo dei Carabinieri intervenuti dopo una probabile segnalazione. Da verificare i provvedimenti presi dalla forze dell’ordine in merito a quanto accaduto.