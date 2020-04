Partono i controlli dall’alto: le immagini del drone su una Bisceglie deserta / VIDEO

“C’è un nemico invisibile che si aggira nelle nostre città e cammina sulle nostre gambe. Perchè non si manifesti in tutta la sua brutalità, così come ha fatto altrove, noi dobbiamo opporvi resistenza con tutte le nostre forze”. È quanto scrive su Facebook il sindaco Angelantonio Angarano, pubblicando un video con le immagini dei primi controlli effettuati dalle forze dell’ordine con l’utilizzo di droni.

“L’avevo annunciato ieri e oggi siamo operativi con personale specializzato”, spiega Angarano. “I nostri comportamenti di questi giorni possono salvare tante vite”.