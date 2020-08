Partito il concorso Librinvetrina 2020 / DETTAGLI

L’associazione Borgo Antico, in collaborazione con la libreria Abbraccio alla vita e Confcommercio Bisceglie indice il concorso Librinvetrinache premierà le migliori vetrine allestite con libri.

Il via all’allestimento delle vetrine è partito dal 1 agosto, dal 15 agosto inizierà la votazione on line, dopo la quale saranno selezionate le prime 5 vetrine.

Inoltre, sabato 29 agosto, la giuria presieduta da Mauro Pedone sceglierà i vincitori tra le 10 più votate, 5 dalla votazione on line e 5 dalla vorazione dei volontari.

La premiazione avverrà domenica 30 agosto in piazza Castello e le immagini delle tre migliori vetrine saranno proiettate sul maxi schermo allestito in piazza.

I premi in palio saranno:

I CLASSIFICATO: 10 libri donati da Libri nel Borgo Antico

II CLASSIFICATO: 7 libri donati da Libri nel Borgo Antico

III CLASSIFICATO: 5 libri donati da Libri nel Borgo Antico