Partita prenotazione visite specialistiche durante emergenza sanitaria

Dallo scorso 1 aprile prenotare visite specialistiche è possibile con l’ausilio del solo numero di ricetta dematerializzata e la tessera sanitaria.

La prenotazione è riservata ai codici U e B, unici consentiti durante l’emergenza da Covid-19. L’utente, quindi, può chiamare il Cup della Asl o utilizzare i servizi on line di prenotazione, selezionando la prestazione con la tessera sanitaria e il codice di prenotazione (Nre) che il medico di base avrà trasmesso tramite posta elettronica, sms o al telefono.

Con il numero di prenotazione ci si potrà presentare nelle strutture pubbliche o private accreditate per l’erogazione della prestazione: non sarà necessario consegnare copia cartacea della prenotazione. Le ricette dematerializzate sono immediatamente disponibili anche nel fascicolo sanitario elettronico per coloro che lo hanno già attivato.