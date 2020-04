Partita la challenge fotografica “21 Passi per Bisceglie”

Si chiama “21 Passi per Bisceglie” la nuova iniziativa lanciata dall’Associazione 21. Si tratta di una challenge fotografica, una sfida fotografica sui social per riscoprire le bellezze della nostra città, anche in questa situazione di emergenza che ci costringe a restare a casa.

La challenge è partita nella giornata di ieri, 15 aprile a mezzogiorno, dalle pagine Facebook e Instagram dell’Associazione 21 con l’hashtag #21bisceglie e a catena si è diffusa sui social di tantissimi cittadini.

“Partecipare è molto semplice – spiega Stefania Sciancalepore, tra i fondatori della 21 – ognuno può pubblicare su Facebook o Instagram con una breve motivazione una foto di Bisceglie a cui è particolarmente legato o che semplicemente gli piace di più, ricordando due cose fondamentali: inserire l’hashtag #21bisceglie e nominare 5 amici invitandoli a fare lo stesso”.

“Siamo chiamati a restare a casa almeno fino al 3 maggio – continua Elisabetta Valente, ideatrice dell’iniziativa con gli altri giovani dell’Associazione – Con ‘21 Passi per Bisceglie’ vogliamo guardare avanti, ricordarci delle bellezze della nostra Città per viverle maggiormente quando torneremo a popolare strade, vicoli e paesaggi”.

Quando l’emergenza coronavirus sarà terminata, l’Associazione 21 raccoglierà tutti gli scatti in una mostra fotografica per raccontare i passi dei biscegliesi nella propria Città che hanno saputo amare responsabilmente in questo periodo difficile, anche dalle loro case.