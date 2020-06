Parte la sperimentazione della app ‘Immuni’ in Puglia: come funziona e come scaricarla

Oggi parte ufficialmente la sperimentazione della app ‘Immuni’ in Puglia, strumento che si pone come un importante supporto alle attività di contact tracing svolte quotidianamente dai Dipartimenti di Prevenzione della regione nel contenimento dell’epidemia da Covid 19. L’applicazione, per il momento, è disponibile solo per gli smartphone che montano sistemi operativi Android e iOS, quindi scaricabile solo da Play Store e App Store. Ma per farla funzionare, bisogna prima aver installato sul proprio dispositivo l’ultima versione disponibile del sistema operativo.

La sua funziona sarà quella avvertire gli utenti con una notifica nel caso in cui entrino in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. La notifica non sarà immediata ma dovrebbe avvenire a distanza di qualche ora. Come già abbondantemente chiarito dal governo, l’app non sarà obbligatoria. Si potrà scaricare su base volontaria e averla non costituirà un accesso privilegiato agli spostamenti, ma permetterà ai suoi utenti di mettersi subito in quarantena e richiedere un tampone al Sistema sanitario nazionale, nel caso si entrasse in contatto con un soggetto positivo. Gli utenti saranno segnalati da un codice, nascondendo tutti i dati personali, compresi nomi e cognomi.

“Noi in questi mesi, con gli uomini e le donne delle strutture operative delle Asl, abbiamo svolto un vero e proprio lavoro di intelligence, alla ricerca costante del virus, in collaborazione con i cittadini, per garantire la tutela della salute collettiva e la prevenzione della pandemia. Ritengo quindi che valga la pena e che convenga, per la tutela della salute di ciascuno di noi, scaricare sul proprio cellulare la app ‘Immuni’, messa a punto dal governo nazionale. È un’arma in più per combattere il coronavirus”, ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano commentando la partenza della app ‘Immuni’, in via sperimentale da oggi, solo in quattro regioni, Liguria, Abruzzo, Marche e Puglia.

“Immuni sarà non solo un ulteriore arma nelle mani degli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione per la loro azione di tracciamento”, aggiunge il prof. Pier Luigi Lopalco, dirigente del coordinamento per le emergenze epidemiologiche della Regione Puglia, “ma anche uno scudo di sicurezza per il cittadino che sarà avvisato se inconsapevolmente fosse entrato in contatto con un caso accertato. Un ulteriore strumento quindi a supporto delle attività di contact tracing”.

Qui di seguito il link ufficiale, dove è possibile scaricare l’app Immuni per i propri dispositivi e avere tutte le informazioni sul suo utilizzo: https://www.immuni.italia.it/