Parrocchia san Pietro inaugura i presepi di quartiere

In occasione del Natale i gruppi giovanili della parrocchia san Pietro hanno allestito dei presepi nel quartiere inaugurati ieri, domenica 22 dicembre alle ore 11.00.

“Il primo presepe”, spiega don Gaetano Corvasce, parroco di san Pietro, “è realizzato sul sagrato della chiesa parrocchiale ed è composto da sagome in legno interamente lavorato a mano da un artista della comunità. Il gioco di luci ed ombre che il presepe realizza richiama il senso stesso della nascita di Gesù che porta luce nelle ombre dell’umanità. Il secondo presepe è allestito in piazza Salvo D’Acquisto ed è sospeso sugli alberi. Il richiamo è al rispetto della natura e alla valorizzazione delle periferie rendendole abitabili. Il riferimento in questo caso è a quanto detto da Papa Francesco nella enciclica “Laudato sii” e a quanto emerso nel movimento studentesco ‘Friday for future’.